Вчені розкрили вплив музики на мозок людини: дуже цікавий феномен

Вчені розкрили вплив музики на мозок людини (колаж: РБК-Україна)

Дослідники вважають, що отримувати задоволення від музики можуть всі

Прослуховування музики може бути інтенсивним, навіть ейфоричним досвідом. Улюблена мелодія, музика, пов'язана зі спогадами, може викликати холодок по спині. Це поколююче відчуття холоду вдалося побачити на скануванні мозку.

Вчені проаналізували патерни мозкової активності, пов'язані з приємним музичним ознобом. Про це повідомляє видання Science Alert.

У цьому дослідженні ЕЕГ-прилад використовувався для вимірювання хвиль електричної активності мозку людей, коли вони слухали музику з навушниками. Дослідницька група попросила 11 жінок та 7 чоловіків (які сказали, що вони часто відчувають хвилі музичного задоволення) прослухати 15-хвилинну колекцію 90-секундних музичних доріжок. Деякі уривки були взяті з улюбленої музики учасників, що викликала озноб, а інші записи були відібрані дослідниками.

Дослідження показали, що музичний озноб виникає у дві фази: передчуття перед піком у міру наростання музики і наростання задоволення, за яким слідує друга фаза піку задоволення.

18 любителів музики в цьому дослідженні, підключених до електроенцефалограми, повідомили, коли вони відчули наближення холоду. Було зареєстровано понад 300 випадків ознобу, що викликають мурашки по шкірі, кожен з яких тривав в середньому близько 9 секунд. За даними ЕЕГ їх було куди більше.

Подальший аналіз результатів ЕЕГ показав, що, коли учасники відчували озноб і їх збудження збільшувалася, активність мозку також збільшувалася в префронтальній корі, передній частці мозку. Використовуючи алгоритм, дослідники простежили цю активність на поверхні мозку аж до активації орбітофронтальної кори, області мозку, яка розташовується над очницями, інтегрує сенсорні переживання і обробляє емоції. Активація цих областей мозку впливає на системи винагороди і вивільнення гормону дофаміну.

"Музичне задоволення - це дуже цікавий феномен, який заслуговує подальшого вивчення, щоб зрозуміти, чому музика приносить користь і чому музика грає важливу роль в житті людини", - говорять дослідники.

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