Що відбувається з організмом, коли ми п'ємо чай: доведені властивості напою

Чай (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вчені розповіли, що чай може запобігти багато захворювань

Чай є одним з найпопулярніших напоїв у світі. Його п'ють на сніданок, обід і вечерю, під час хвороб, для заспокоєння нервів та інших цілей. Однак не для всіх він може бути корисний. Лікарі та вчені розповіли, як відбивається на роботі та стані організму регулярне вживання зеленого чаю і кому варто від нього відмовитися.

У більшості випадків, зелений чай приносить тільки користь. Серед його якостей, які нещодавно відкрилися – здатність впливати на процес схуднення, зниження тиску, профілактика раку і багато іншого. Про це пише ресурс Beautyhack.

Чай знижує ризик ракових захворювань і діабету

Згідно з численними дослідженнями, і чорний, і зелений чай містять речовини, які спрямовані на захист клітин від мутацій. Регулярне вживання цього напою врятує вас від раку шкіри, шлунка, легенів і молочної залози.

Вживання чорного чаю без додавання цукру сприяє зниженню ризику захворіти на діабет другого типу.

Заряджає бадьорістю вранці та допомагає заснути ввечері

Завдяки вмісту теїну, міцний чай допомагає підбадьоритися вранці не гірше, ніж кава. А правильно обраний сорт допоможе заспокоїти нервову систему перед сном. Краще за все для досягнення легкого седативного ефекту підійде китайський чай Ті Гуань Інь – з роду улунів. Саме його обирають ченці, які проводять медитативні церемонії, тому щоденне використання цього сорту позитивно вплине на ваш емоційний фон.

Нормалізує артеріальний тиск і зміцнює імунітет

В чорному і зеленому чаї міститься високий відсоток вітаміну Р, який знижує артеріальний тиск і зміцнює імунітет. Не даремно існує величезна кількість народних рецептів цього напою проти сезонних захворювань.

Сприяє схудненню

Зелений чай сприяє поліпшенню травлення, а також у ньому міститься досить високий відсоток кофеїну. Він своєю чергою підвищує продуктивність організму без додаткових харчових ресурсів. Крім того, зелений чай виводить шлаки з організму, що прискорює роботу травної системи.

Бореться зі старінням

Катехіни зеленого чаю уповільнюють старіння шкіри. При цьому чорний може застосовуватися як тонік для обличчя. Проникаючи в глибокі шари дерми, він забезпечує зволоження і заспокоєння шкіри.

Кому краще не вживати чай

Чай, як і будь-який продукт, може бути шкідливим у надмірних дозах. Чорний чай пошкоджує емаль зубів, а зелений – провокує набрякнути обличчя. Оптимальна доза чаю визначається індивідуально. Але частіше всього вона складає не більше трьох чашок по 300 мл протягом доби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про цілющі властивості чайного гриба. Наприклад, напої на основі чайного гриба прискорюють в організмі обмін речовин, знижують запалення.

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