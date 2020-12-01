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Вчені назвали незвичайний спосіб замінити каву: поверне бадьорість і настрій

Вівторок 01 грудня 2020 19:16
Вчені назвали незвичайний спосіб замінити каву: поверне бадьорість і настрій
Вчені придумали, чим замінити ранкову чашку кави (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці стверджують, що цей спосіб дає більше бадьорості та енергії на весь день

Для багатьох людей ранкова чашка кави вже стала ритуалом. Цей напій допомагає повернути бадьорість, енергію і допомагає прокинутися. Проте вчені виявили більш ефективний спосіб, який допоможе швидко прокинутися і наповнити тіло енергією.

Фахівці з Канади провели дослідження, щоб з'ясувати, як впливає на бадьорість чашка ранкової кави та фізична активність. Річ у тому, що регулярне вживання кави рано вранці, а також протягом дня може не кращим чином позначитися на самопочутті, пише видання Changeua.com.

"Часто трапляється так, що люди починають відчувати потребу в більшій дозі кофеїну. А збільшення порцій призводить до негативних наслідків у вигляді головного болю, нудоти та проблем зі шлунком", - пояснили вчені.

Як показав експеримент канадських медиків, одну чашку кави можна замінити 20-хвилинним тренуванням. І це дозволить повернути собі не тільки бадьорість, але і позитивно позначиться на загальному стані здоров'я.

Крім того, напої з кофеїном мають не дуже тривалу дію і вже до обіду енергія може піти на спад. А ранкова пробіжка або фітнес дозволяють бути активними до самого вечора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у найближчу добу Землю накриє магнітною бурею і це може призвести до погіршення самопочуття.

А також розповідали про те, що вчені виявили ще одну приховану користь кави.

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