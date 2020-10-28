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Вчені винайшли колір з незвичайними здібностями: заощадить ваші гроші

Середа 28 жовтня 2020 22:45
Вчені винайшли колір з незвичайними здібностями: заощадить ваші гроші
Вчені відкрили новий колір і його незвичайні здібності (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дослідники запропонували фарбувати дахи будинків в новий колір

Вчені з Університету Пердью (штат Індіана, США) винайшли новий колір – супербілий. За даними дослідників, цей відтінок білого може відбивати сонячні промені на 95,5%, що допоможе охолоджувати приміщення і навіть економити на електриці. Про це повідомляє Artnet News.

У новій "супербілій" фарбі міститься карбонат кальцію, що сприяє більш активному відбиттю сонячних променів. Зазначено, що використання цього елемента змогло підвищити тепловідталкуючі властивості фарби. За даними вчених, якщо пофарбувати "супербілим" кольором дах житлового будинку, таким чином можна економити на електроенергії по долару в день. Великі заводи зможуть заощадити значно більше.

Вчені винайшли колір з незвичайними здібностями: заощадить ваші гроші

Тестування супербілого кольору (фото: news.artnet.com)

Тестування показало, що поверхні, пофарбовані новим білим кольором, були на 18 градусів холодніше, ніж поверхні інших кольорів. Це дає можливість використання фарби цього кольору як альтернативу кондиціонуванню повітря.

"Супербілий" нібито можна використовувати й для боротьби з кліматичними змінами, адже він відображає сонячне світло і таким чином випромінює тепло в космос.

"Ця фарба може навіть використовуватися для боротьби зі зміною клімату, оскільки вона відкидає сонячне світло і випромінює тепло в космос", – сказав Руан у своїй заяві.

Вчені винайшли колір з незвичайними здібностями: заощадить ваші гроші

Супербілий колір (фото: news.artnet.com)

Одержавши задовільні результати досліджень, вчені почали роботу над тим, щоб надати аналогічні властивості й іншим відтінкам. Примітно, що раніше подібні спроби вже робилися. Зокрема, у квітні цього року художник Стюарт Семпл представив "найбільш білий-білий" колір.

Нагадаємо, що раніше вчені відкрили позитивний вплив солодкого гороху на перебіг діабету другого типу.

Також ми повідомляли, що співробітники NASA довели наявність води на Місяці.

Раніше на небезпечному для Землі астероїді вперше зібрали "урожай".

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