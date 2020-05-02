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Вчені намагаються з'ясувати, звідки з'явився коронавірус: Китай проти

STYLERКоронавірус    02.05.2020 - 10:31
Вчені намагаються з'ясувати, звідки з'явився коронавірус: Китай проти
Коронавірус 2020 - звідки з'явився Covid-19 (фото: РБК-Україна)

Китай не хоче, щоб походження коронавірусу було з'ясовано

Коронавірус 2020 забирає кожен день безліч життів і вчені цим моментом дуже стурбовані. Для того, щоб прояснити ситуацію, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я вирішили провести розслідування, проте спроба виявилася марною.

Китай не допустив ВОЗ до участі в розслідуванні походження інфекції COVID-19. Про це заявив представник організації доктор Гауді Галеа, повідомляє видання "Sky News".

"Ми знаємо, що проводиться якесь національне розслідування, але на даному етапі нас не запросили приєднатися. Нам потрібно знати якомога більше, щоб запобігти повторенню нинішньої ситуації", - прокоментував доктор.

Наголошується, що ВОЗ до цього вже неодноразово зверталася до влади Китаю з проханням залучити їх представників до розслідування походження вірусу. Спроби не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, що епідеміолог розповів, коли почнеться друга хвиля коронавірусу в Україні. Повідомляється, що вона може спричинити за собою більш жахливі наслідки, ніж перша.

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А також про те, що названа незвичайна ознака COVID-19. Фахівці Університету штату Огайо вважають, що на коронавирусну інфекцію може вказувати інтенсивно жовтий колір сечі.

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