Ученые пытаются выяснить, откуда появился коронавирус: Китай против

Коронавирус 2020 - откуда появился Covid-19 (фото: РБК-Украина)

Китай не хочет, чтобы происхождение коронавируса было выяснено

Коронавирус 2020 уносит каждый день множество жизней и ученые данным моментом очень обеспокоены. Для того, чтобы прояснить ситуацию, представители Всемирной организации здравоохранения решили провести расследование, однако попытка оказалась тщетной.

Китай не допустил ВОЗ к участию в расследовании происхождения инфекции COVID-19. Об этом заявил представитель организации доктор Гауди Галеа, сообщает издание "Sky News".

"Мы знаем, что проводится какое-то национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. Нам нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение нынешней ситуации", - прокомментировал доктор.

Отмечается, что ВОЗ до этого уже неоднократно обращалась к властям Китая с просьбой привлечь их представителей к расследованию о происхождении вируса. Попытки не увенчались успехом.

Напомним, что эпидемиолог рассказал, когда начнется вторая волна коронавируса в Украине. Сообщается, что она может повлечь за собой более ужасные последствия, нежели первая.

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А также о том, что назван необычный признак COVID-19. Специалисты Университета штата Огайо считают, что на коронавирусную инфекцию может указывать интенсивно желтый цвет мочи.