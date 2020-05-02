Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 2 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ попереджає про катастрофічні наслідки занадто швидкого послаблення карантину

Боротьба з коронавірусом триває в Україні та світі. Послаблення карантину на урядовому рівні призвело до відповідної реакції у регіонах, а у МОЗ попередили про загрозливі катастрофічні наслідки занадто швидкого скасування обмежень. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 2 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заражено коронавірусом 10861 українець

в країні зафіксовано 272 летальних випадків хвороби

поліція відкрила справу за зняття карантину в Черкасах

під час послаблення карантину метро відкриють в останню чергу

на продовольчих ринках вже знайшли порушення санітарних норм

вчені у США вважають, що пандемія закінчиться не скоро

Статистика захворюваності по Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні заразилися коронавірусом за добу 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медик. За весь час пандемії діагноз COVID-19 встановлено 10861 українцю, померли від ускладнень 272 пацієнта, одужали 1413.

Карантин в країні дозволив уникнути пікової захворюваності, впевнений міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, Україна пішла іншим шляхом, ніж європейські країни, 11 травня карантин буде пом'якшено настільки, наскільки це дозволяє ситуація.

Послаблення карантину в Україні

МОЗ відреагував на ініціативу місцевої влади щодо скасування з 1 травня значних карантинних обмежень. "Те, що вчора відбулося у Черкасах. Я маю на увазі рішення міської влади відкрити багато магазинів, торгівельні центри, все це може привести до катастрофічних наслідків. Діям міської влади буде дана оцінка, в тому числі правоохоронних органів. Я категорично засуджую такі дії, тому що поставлена під загрозу життя і здоров'я людей", - заявив Степанов. Поліція сприйняла дії міської влади Черкас як перевищення повноважень і відкрила кримінальне провадження. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що міський голова Черкас "загрався" і пообіцяв "жорстку" реакцію на його дії.

Президент Володимир Зеленський пригрозив представникам місцевої влади юридичними наслідками за дострокове скасування карантинних обмежень на місцях. "Це буде мати певні юридичні наслідки. На майбутнє, це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" і "автономія". Не потрібно займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей", - сказав президент Володимир Зеленський.

У перший день роботи центрального продовольчого ринку Полтави виявлено численні порушення. Влада регіону заявила про закриття торгового підприємства у разі, якщо керівництво ринку не виправить ситуацію.

Кілька десятків підприємців вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень у Львові. Протестуючі заявили, що у них закінчилися гроші на оренду приміщень, закупівлю товару і виплату зарплати співробітникам. Вони вимагають зняття заборони на діяльність малого та середнього бізнесу під час карантину.

В Офісі президента заявили, що під час пом'якшення карантину зніматимуть обмеження з різних видів громадського транспорту, але метро розпочне роботу в останню чергу. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, що у метрополітені неможливо проконтролювати безпечну дистанцію між пасажирами.

За добу 400 українців повернулися спецрейсами з Лівану, Болгарії та Кіпру. Усі прибулі наші співгромадяни пройдуть карантин вдома за допомогою мобільного додатку "Дій вдома". Як повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, понад 7 тис громадян, які повернулися з-за кордону 65% встановили цю програму.

Розслідування пандемії у світі

Китай не допускає фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я до розслідування джерел виникнення пандемії коронавирусу. Влада не надали ВООЗ доступ до документації двох вірусологічних лабораторій в Ухані. "Ми знаємо, що національне розслідування вже ведеться, але на цій стадії ми не були запрошені до участі. ВООЗ продовжує здійснювати запити до структур охорони здоров'я та органи влади Китаю", - заявив представник ВООЗ в КНР Гауден Галеа. Ситуацію трохи прояснив американський президент Дональд Трамп, який заявив про джерело коронавирусу в Уханьскому інституті вірусології. За словами голови Білого дому, Пекін або не міг зупинити поширення COVID-19, або не став цього робити. "Я б сказав, що він, ймовірно, вийшов з-під контролю", - сказав Трамп.

Дослідники з Центру вивчення інфекційних захворювань університету Міннесоти вважають, що пандемія коронавирусу буде повертатися кількома хвилями і після 2022 року. "Урядові повідомлення про ризики повинні включати в себе концепцію, що ця пандемія не скоро закінчиться. І що люди мають бути готові до можливих періодичних спалахів захворювань протягом наступних двох років", - стверджують вчені. Вони вважають, що контроль над COVID-19 можливий лише після появи колективного імунітету у 2/3 населення Землі. За їх словами, хворобу складно контролювати, оскільки інфекція в організмі людини може розвиватися без виражених симптомів.

У Росії за добу заразилося коронавірусом рекордна кількість жителів, 7933 осіб. За даними ЗМІ, за 24 години померли від ускладнень інфекції 96 росіян. Всього за час пандемії зафіксовано 11,4 тис випадків інфікування, кількість жертв COVID-19 досягла 1169. Найбільша кількість хворих у Москві - 3561 пацієнт.

У Швеції нестандартно підійшли до введення карантинних заходів. Для того, щоб уникнути скупчення людей на 1 травня у міському парку міста Лунд, влада вирішила розкидати 1 тонну курячого посліду. "Ми не хочемо стати епіцентром коронавірусу, тому робимо все можливе, щоб підживити газон та зберегти здоров'я людей", - сказав голова комітету з навколишнього середовища місцевої ради Густав Лундблад. У даний момент у Швеції зафіксовано 21 092 випадки зараження коронавірусом і 2 586 смертей від COVID-19.