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Зверніть увагу: названа незвичайна ознака COVID-19

STYLERКоронавірус    26.04.2020 - 09:50
Зверніть увагу: названа незвичайна ознака COVID-19
Названа незвичайна ознака COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

COVID-19 можна визначити на початкових стадіях

Коронавірус 2020 можна визначити заздалегідь, якщо звернути увагу на колір сечі. Фахівці Університету штату Огайо вважають, що на коронавірусну інфекцію може вказувати інтенсивно жовтий колір сечі.

Це пов'язано з тим, що при розвитку COVID-19 відбувається зневоднення організму і, чим швидше ви звернете на це увагу, тим краще. Про це пише MedikForum.

Однак зневоднення відноситься до тих ознак захворювання, які не потребують госпіталізації. "Ваш організм може бути зневоднений, якщо, крім потемнілої сечі, спостерігаються також зменшення її виділення, головний біль або запаморочення, сухість у роті, лущення шкіри, свербіж", - зазначили експерти.

Щоб уберегти себе від зайвих неприємностей, лікарі рекомендують вживати близько 2 літрів рідини на добу. Чиста питна вода допоможе уникнути інтоксикації організму і швидше вивести патогенні речовини.

Ознаками коронавірусу також є підвищена температури тіла, втомлюваність, сухий кашель, болі в м'язах і суглобах, закладеність носа, а також біль у горлі.

В середньому з моменту зараження до виникнення симптомів проходить 5-6 днів, однак у деяких випадках цей період може тривати до 14 днів. Особам з легкою симптоматикою і без супутніх захворювань рекомендується дотримуватися самоізоляції. А у випадку підвищення погіршення самопочуття - зверніться до лікаря.

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