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Епідеміолог розповів, коли розпочнеться друга хвиля коронавірусу в Україні

STYLERКоронавірус    26.04.2020 - 15:23
Епідеміолог розповів, коли розпочнеться друга хвиля коронавірусу в Україні
Коронавірус 2020 - коли почнеться друга хвиля в Україні (фото: РБК-Україна)

Новий сезон гострих респіраторних захворювань може спричинити другу хвилю коронавірусу

Друга хвиля коронавірусу 2020, на думку вчених, настане взимку. Повідомляється, що вона може спричинити за собою більш жахливі наслідки, ніж перша. Пов'язано це з тим, що паралельно всі почнуть хворіти грипом. Про це повідомив епідеміолог Володимир Курпіта в програмі "Ранок з Україною".

За прогнозами медиків, в Україні можлива не тільки друга, але навіть третя хвиля заражень COVID-19. Найімовірніше, це станеться восени, коли почнеться новий сезон гострих респіраторних захворювань.

До речі, епідемія грипу почнеться приблизно в той же період. Цим гострим інфекційним захворюванням щорічно заражаються майже 5 мільйонів чоловік у всьому світі, і близько чверті мільйона - помирають. В деякій мірі це пов'язано з тим, що організм людини не встигає підготуватися до штаму нового сезону.

"На думку вчених, під час першої хвилі, може перехворіти тільки 5% населення. В Україні ця цифра становить 1,8 мільйона осіб. Влітку, швидше за все, передача вірусу не зникне, ми будемо продовжувати реєструвати поодинокі випадки, а восени, коли ми почнемо проводити більше часу в приміщеннях, кількість контактів між людьми зросте, що й буде початком другої хвилі", - повідомив епідеміолог.

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