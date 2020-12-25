Падіння гігантського метеорита на Землю зняли на відео: приголомшливе видовище

Метеорит впав у Китаї (колаж РБК-Україна)

Гігантський метеорит пролетів над північно-західною китайською провінцією Цинхай і врізався в землю. Вогняна куля розфарбувала небо в яскраві кольори, що стало для очевидців незабутнім видовищем.

Метеорит при падінні рухався не вертикально, а горизонтально. Про це передає LADbible.

Згідно з підрахунками вчених, вага метеорита становила близько 10 тонн.

В китайському сейсмологічному управлінні повідомили, що поштовх був зафіксований в районі міста Юйшу на території Юйшу-Тибетського автономного округу.

Відео: Гігантський метеорит впав у Китаї

Жодних відомостей про жертви в результаті падіння метеорита немає.

Політ громадини в небі та яскравий спалах вранці 23 грудня спостерігало багато очевидців, які зняли явище на відео і фото. Сяйво тривало близько 30 секунд.

Метеорит в Китаї освітив небо незвичайним яскравим світінням (фото: ladbible.com)

На різних кадрах видно, як різко падає метеорит в сторону пагорбів і сільських районів.

За словами місцевого жителя Дан Ба, вогняну кулю він побачив, коли вів дитину до школи. Чоловік розповів, що маленька яскрава точка на небосхилі через три хвилини стала дуже великою та яскравою.

Відео: Метеорит вагою 10 тонн впав у Китаї

Раніше повідомлялося, що в листопаді на південь від австралійського узбережжя Тасманії науковці стали свідками падіння метеорита, і зняли на відео цю яскраву вогняну кулю в нічному небі.

Нагадаємо, що в лютому у небі над Росією вибухнув величезний метеорит, і з'явилося яскраве відео з камер спостереження.