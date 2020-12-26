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Українець за допомогою звичайної камери зняв унікальне небесне явище: відео підірвало мережу

Харків, Субота 26 грудня 2020 17:57
Українець за допомогою звичайної камери зняв унікальне небесне явище: відео підірвало мережу
Небо (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Український блогер, який активно цікавиться астрономічними подіями навколо нашої планети, вирішив зняти на відео зближення Юпітера і Сатурна. Без спеціалізованого обладнання на просту фотокамеру харків'янин Максим Костенко зняв унікальне небесне явище. Відео викликало багато інтересу і зараз воно є найбільш популярним на його каналі. Яскравий ролик і коментар автора - дивіться нижче.

"21 грудня 2020 було зближення Юпітера із Сатурном на небозводі, в Харкові вдалося зняти тільки 22 числа через хмари. Ця подія останній раз була 800 років тому, а наступне з'єднання - через 60 років. Новиною це не назвеш, але це моє відео виявилося дуже популярним", - написав автор відеоролика в каналі "ВІХА" у Telegram.

Також автор додав у підписі до відео, що для того, щоб зняти зближення планет, йому довелося зробити 125-кратне збільшення кадру.

"Зближення Сатурна і Юпітера на небозводі 22 грудня 2020 року - між планетами всього вісім кутових хвилин для спостерігача з Землі. Навіть при максимальному збільшенні фотоапарата 125 крат – Юпітер з супутниками та Сатурн з кільцями залишаються в одному кадрі", – додав Костенко.

Юпітер і Сатурн почали зближуватися ще на початку літа 2020 року, а 21 грудня їх можна було побачити, як ніби це подвійна планета.

Зазначимо, деякі вчені пов'язують "Віфлеємську зірку" з цим явищем. Так, німецький астроном Йоганн Кеплер писав у 1614 році, що "Віфлеємська зірка", згідно з історією Різдва, могла бути поєднанням Юпітера і Сатурна.

Нагадаємо, що раніше вчені вже публікували ролик появи на небі "Вифлеємської зірки".

Раніше ми писали, що астронавти NASA показали знімок гейзерів на поверхні супутника Європа. На їхню думку, викиди, що виходять із них, можуть складатися з водяної пари.

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