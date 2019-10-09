Вчені передбачили катастрофічну спеку: названа дата

Зміни клімату через діяльність людини вже в найближчому майбутньому призведуть до непоправних наслідків - територія планети, яка буде страждати від аномальної спеки збільшиться більше, ніж у половну.

До такого висновку прийшли американські вчені, які займаються вивченням наслідків викиду парникових газів, пише Phys.org.

Дослідники з'ясували, що хвилі спеки не тільки розширяться територіально, але й будуть більш сильними і тривалими.

Аномальна спека охопить світ (фото: РБК-Україна)

Про те, що подібні висновки не марнослів'я, може свідчити і аномальна спека, яка надовго охопила Європу цього літа, і призвела до людських жертв.

Вчені вважають, що через викиди парникових газів територія з екстремальною спекою збільшиться до 50-80 % вже до 50-го року нашого століття.

А сильна спека відповідно призведе до посилення навантаження на енергомережу через величезну кількість працюючих кондиціонерів, а також підвищить ризик передчасної смерті серед уразливих груп населення.