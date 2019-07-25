Спека в Європі б'є рекорди

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох країнах оновлені національні температурні рекорди

В умовах сильної спеки в Західній Європі в Бельгії, Німеччині та Нідерландах зафіксовані найвищі температури за всю історію. Про це повідомляє BBC.

У бельгійському місті Кляйн-Брогеле температура досягла 39,9 градусів, найвищої з 1833 року. Південне голландський місто Ейндховен побило 75-річний національний рекорд з новим максимумом 39,3 градусів. Метеослужба Німеччини повідомила, що в місті Гайленкірхене, недалеко від кордону з Бельгією і Голландією, був встановлений новий рекорд 40,5 градусів.

У Німеччині було випущено попередження про небезпечно високих температури. У середу, 24 липня, принаймні 10 метеостанцій повідомили про температуру вище 39 градусів, у тому числі в Кельні та Бонні, а також в Саарбрюккені, містах, які розташовані на заході країни поблизу кордону.

Очікується, що в четвер, 25 липня, максимальна температура, зареєстрована в Парижі - 40,4 градусів в 1947 році - буде перевищена і досягне 42 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня на півдні Франції повітря прогрілося до 45,8 градусів за Цельсієм, встановивши новий абсолютний рекорд.

Нагадаємо, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, червень 2019 року був найспекотнішим на всій планеті за 140 історію спостережень.