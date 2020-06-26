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Вчені визначили найбільш небезпечне м'ясо: терміново виключіть його

STYLERЖиття    26.06.2020 - 19:52
Вчені визначили найбільш небезпечне м'ясо: терміново виключіть його
Свинина названа найнебезпечнішим м'ясом (фото: pixabay.com)

Найнебезпечнішим м'ясом є свинина

Вчені розповіли, яке м'ясо є найбільш шкідливим. На думку фахівців в харчуванні, свинину краще зовсім виключити зі свого раціону. Цей продукт є джерелом численних хвороб. Річ у тому, що саме в свинині зібрані всі токсичні жири, слиз, гістаміни, небезпечні гормони-речовини, які піддаються гниття в кишківнику.

Це стає причиною інфекцій, хвороб шкіри, артриту, артрозу і навіть змін у гормональному фоні людини. Про це повідомляється на YouTube-каналі "Дотепно".

Факти про свинину, які допоможуть вам від неї відмовитися:

  • Свинина містить гормон росту, що викликає збої в злагодженій роботі організму людини. Під впливом чужорідного гормону відбуваються патологічні процеси: ожиріння, розростання доброякісних і злоякісних пухлин.
  • Свинина містить гістамін — викликає алергію подразник. Апендицит, розвиток фурункульозу і холециститу, дерматитів, екземи — наслідки впливу гістаміну на організм.
  • Свиняча кров багата онкогенними агентами, специфічними еритроцитами, які виступають у ролі маркерів раку.
  • Вірус грипу зустрічається дуже часто в ковбасі, потрапляючи в продукт з легенів тварини. Часте вживання свинини веде до почастішання захворювань грипом!
  • Свинина — жирне м'ясо, вона сприяє ожирінню, особливо якщо їсти свинину в стресовому стані.
  • Свинина дуже токсична, вона містить небезпечні канцерогени і не поступається за своєю шкідливість алкоголю і тютюну. Є припущення про канцерогенність свинячих статевих гормонів.

Як ми раніше писали, названий найшкідлвіший хліб, він дуже небезпечний для здоров'я

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України мясо
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