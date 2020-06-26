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Ученые определили самое опасное мясо: срочно исключите его

STYLERЖизнь    26.06.2020 - 19:52
Ученые определили самое опасное мясо: срочно исключите его
Свинина названа самым опасным мясом (фото: pixabay.com)

Самым опасным мясом является свинина

Ученые рассказали, какое мясо является самым вредным. По мнению специалистов в питании, свинину лучше совсем исключить из своего рациона. Этот продукт является источником многочисленных болезней. Дело в том, что именно в свинине собраны все токсичные жиры, слизь, гистамины, опасные гормоны, вещества, которые подвергаются гниению в кишечнике.

Это становится причиной инфекций, болезней кожи, артрита, артроза и даже изменений в гормональном фоне человека. Об этом сообщается на YouTube-канале "Остроумно".

Факты о свинине, которые помогут вам от нее отказаться:

  • Свинина содержит гормон роста, что вызывает сбои в слаженной работе организма человека. Под воздействием чужеродного гормона происходят патологические процессы: ожирение, разрастание доброкачественных и злокачественных опухолей.
  • Свинина содержит гистамин — вызывающий аллергию раздражитель. Аппендицит, развитие фурункулеза и холецистита, дерматитов, экземы — последствия воздействия гистамина на организм.
  • Свиная кровь богата онкогенными агентами, специфическими эритроцитами, выступающими в роли маркеров рака.
  • Вирус гриппа встречается очень часто в колбасе, попадая в продукт из легких животного. Частое употребление свинины ведет к учащению заболеваний гриппом!
  • Свинина — самое жирное мясо, она способствует ожирению, особенно если есть свинину в стрессовом состоянии.
  • Свинина очень токсична, она содержит опасные канцерогены и не уступает по своей вредности алкоголю и табаку. Есть предположения о канцерогенности свиных половых гормонов.

Как мы ранее писали, назван самый вредный хлеб, он очень опасен для здоровья

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины мясо
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