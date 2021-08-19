Вчені пояснили, чому Київське море позеленіло і перетворюється на болото

Про це повідомили на сторінці у Facebook Київводоканалу.

Миючі засоби зливаються в каналізацію

Ці речовини з миючих засобів потрапляють у водойму зі стоками через надмірне використання в побуті та промисловості фосфатовмісних миючих засобів.

"При відмиранні водоростей у водоймах починаються процеси гниття, а бактерії, що окислюють органічні сполуки, активно споживаючи розчинений у воді кисень, призводять до кисневого голодування, загибелі риби та іншої фауни у водоймах", - розповіли в Київводоканалі.

Очисні споруди застаріли

Спроектовані у 60-х роках минулого століття очисні споруди більшості водоканалів України не були розраховані на очищення стічних вод від фосфатів, оскільки вони тоді не використовувалися в такій кількості.

Враховуючи зношеність очисних споруд і застарілість технологій, що використовують українські водоканали, досягти європейських нормативів якості очищення від фосфатів стічних вод буде можливо тільки після реконструкції та модернізації очисних споруд. На це потрібно десятки років і мільярди коштів, яких немає на сьогодні.

Який вихід?

"Єдиним виходом залишається заборона фосфатовмісних миючих засобів на законодавчому рівні. Просування таких законодавчих ініціатив і пропаганда відмови від використання фосфатовмісної побутової хімії - основна мета безстрокової акції "Стоп фосфати", яку Київводоканал ввів спільно з Асоціацією "Укрводоканалекологія", - розповіли на сторінці.