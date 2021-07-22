У Києві Дніпро покривається зеленню: еколог розповів, чи небезпечно це

У Києві в Дніпрі в районі моста Патона виявили острівці із зеленню. За словами екологів, дані острівці - це два види водоростей, які ростуть в Дніпрі. Вони виростають на мілководді, де дуже слабка течія.

Це - сальвінія і водяний горіх плавучий. Перша знаходиться в Червоній книзі, а другий вид виключений з цього документа, оскільки водяного горіха останнім часом стало дуже багато в Дніпрі ", - розповів еколог Олександр Соколенко.

Він підкреслив, що рослини ростуть в тих місцях, де глибина води становить не більше 50 сантиметрів. Зазвичай дані водорості ростуть в другій половині літа, коли відбувається спад води.

Експерт також заявив, що ці рослини не несуть ніякої загрози для річки. При цьому це відбувається щороку, у вересні такі острівці зникнуть.

Острівці з зеленню на Дніпрі (фото: Дмитро Гордійчук)

Соколенко зазначив, що ж водяний горіх становить небезпеку для неуважних людей. Бувають випадки, коли надувні човни проколюються, коли потрапляють на водяний горіх.

Це також може бути небезпечно і для людей, які не вміють плавати і плавають на надувних матрацах.

Еколог попередив, що в другій половині літа насіння водяного горіха накопичуються уздовж берегової лінії Дніпра, і потрібно бути обережними, оскільки можна наступити на колючку.