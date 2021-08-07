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Марсохід NASA провалив першу спробу забору ґрунту: причина

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Субота 07 серпня 2021 15:40
Марсохід NASA провалив першу спробу забору ґрунту: причина Фото: марсохід NASA провалив першу спробу забору ґрунту (mars.nasa.gov)
Автор: Марія Кучерявець

Марсоходід NASA Perseverance здійснив першу спробу забору зразків ґрунту з поверхні планети. Однак вона виявилася безуспішною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Відомо, що спробу взяти свій перший зразок Perseverance зробив 6-го серпня. Буріння ґрунту пройшло успішно, проте після того, як трубка зі зразком потрапила в інструмент для оцінки обсягу проби, з'ясувалося, що вона порожня.

Зазначено, що найближчими днями фахівці проведуть аналіз даних, щоб з'ясувати причину невдачі.

Як заявляють у NASA, проблема не пов'язана з неполадками в системі забору проб. Швидше за, що марсіанська порода поводиться трохи інакше, ніж на те розраховували вчені.

Вказано, що марсохід прибув на планети в лютому цього року. Він займається вивченням місцевості в кратері Езеро з метою пошуку ознак раніше існуючої на Марсі життя.

У число завдань Perseverance входить і збір зразків ґрунту - за допомогою спеціальних пробовідбірних трубок марсохід повинен зібрати 43 зразка, які будуть доставлені на Землю в рамках спільної місії NASA і Європейського космічного агентства під назвою Mars Sample Return.

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