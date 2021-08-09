Земля нагрівається швидше, ніж вважалось раніше: вчені зробили заяву

Міжурядова група експертів із питань змін клімату повідомила, що Земля нагрівається швидше, ніж вважалося раніше. Можливостей уникнути катастрофічних наслідків від змін клімату меншає.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт .

Наразі середня температура у світі піднялася на 1,1 градуса за Цельсієм.

Згідно з Паризькою кліматичною угодою 2015 року, політики домовилися не допустити підвищення температури більш ніж на 1,5 градуса. Це теоретично допустима норма.

Експерти кажуть, що за будь-яким сценарієм планета у середньому нагріється на 1,5 градуса до 2040 року. Якщо ж викиди вуглецю не скоротяться упродовж найближчих років, поріг у 1,5 градуса перейдуть раніше.

Довгострокові наслідки потепління неминучі: зокрема відбуватиметься підвищення рівня моря, продовжують танути льодовики. Якщо викиди різко скоротяться, глобальна температура підніметься вище 1,5 градуса до 2050 року.

Такий рівень температури призведе до теплових хвиль, інтенсивніших штормів, посух, повеней, пожеж, які вже фіксують у Західній Європі та США. У звіті зазначають, що раніше сильні опади випадали раз на 10 років, але тепер їхня частота збільшилася на 30%, а посуха трапляється на 70% частіше.

Вчені кажуть, що збільшення температури на понад 1,5 градуса змінить планету до невпізнаваності: можливі обвали льодовиків та масштабніші пожежі.