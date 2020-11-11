Вчені знайшли дуже гарні артефакти на тілах древніх мумій (фото)

Вчені дослідили єгипетські мумії, знайдені 400 років тому (колаж: РБК-Україна)

Дослідники навіть провели комп'ютерну томографію мумій

Ще 400 років тому у висіченій скелі була виявлена гробниця, в якій збереглися дві мумії. Група антропологів з проєкту German Mummy Project в музеї Рейсса Енгельхорна в Мангеймі (Німеччина) провела комп'ютерну томографію цих мумій, а також розповіла, що вдалося знайти в гробниці. Про це повідомляє видання Livescience.

Як повідомляється, обидві мумії, а також третя, виставлена в Єгипті, являють собою єдині відомі збережені "портретні мумії з ліпними прикрасами" із Саккари, стародавнього єгипетського некрополя. На відміну від інших мумій, які були поховані в трунах, цих людей поміщали на дерев'яні дошки, обертали тканиною і "гарним покривалом мумії". Зверху померлих прикрашали тривимірним гіпсом, на який наносили зображення всього тіла людини.

Згідно з результатами комп'ютерної томографії, одна з цих трьох портретних мумій була похована з органами та навіть з мозком. Більш того, дві жінки були поховані в красивих намистах.

Час поховання родини – чоловіка, жінки та дівчинки-підлітка, датується пізнішим римським періодом 30 р. до н. е. - 395 р. н. е. Мумії були поховані з артефактами, які, ймовірно, вважалися корисними в загробному житті, включаючи монети, які можливо, призначалися для оплати Харону, римському і грецькому божеству, яке, як вважалося, перевозило душі через річку Стікс.

Також за допомогою комп'ютерної томографії вдалося встановити, що поховані мали деякі проблеми зі здоров'ям. Приміром, жінка страждала від артриту.

"Обстеження людей показало, що вони померли у досить молодому віці... Однак причину смерті цих людей встановити не вдалося", - сказав керівник дослідження, німецька антрополог і єгиптолог Стефані Зеш.

Нагадаємо, що раніше у підземеллях Луцька археологи виявили унікальну знахідку.

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