Вчені виявили невідомий екзотичний об'єкт: дивовижне відкриття

Космос (ілюстративне фото: canva.com)

Дослідники припустили, що знайдений об'єкт – нейтронна зірка

Міжнародна група астрономів виявила невідомий раніше екзотичний об'єкт GW190814. За даними дослідників, відкриття є унікальним і складним для розпізнавання. Наявні дані дають можливість припустити, що об'єкт є чорною дірою, або нейтронною зіркою.

Знайдений об'єкт по масі займає проміжне положення між чорними дірами і нейтронними зірками, йдеться в статті, опублікованій в The Astrophysical Journal.

Дослідники колаборації LIGO зафіксували гравітаційні хвилі, які були випущені при злитті чорної діри з 22-24 масами Сонця і невідомого небесного тіла, чия маса досягає 2,5-2,6 маси Сонця. Джерело хвиль розташовувався на відстані від 652 мільйонів до 932 мільйонів світлових років. Другий об'єкт є найлегшою чорною дірою, або найважчою нейтронної зіркою.

Згідно з розрахунками вчених, такі події, які відносяться до нового класу злиття, відбуваються раз на рік в обсязі простору 1-23 кубічних гігапарсек (один парсек дорівнює 3,26 світлового року). Астрофізичні моделі передбачають, що подвійні системи з подібним співвідношенням мас об'єктів, можуть виникати кількома шляхами, але навряд чи формуються у кульових скупченнях. Однак власні маси об'єктів і частота злиття ставлять під сумнів всі сучасні моделі формування таких систем в щільних зоряних середовищах.

Вчені припускають, що другий об'єкт, швидше за все, є чорною дірою, але не можуть повністю виключити ймовірність, що він являє собою нейтронну зірку. Астрономи вважають, що відкриття дозволить краще зрозуміти процеси, що призводять до появи компактних небесних тіл, а в найближчому майбутньому буде виявлено більше таких подій.

Нагадаємо, що США хочуть створити космічні системи, невразливі для хакерів.

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