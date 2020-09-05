США хочуть створити космічні системи, невразливі для хакерів

Фото: хакери (РБК-Україна)

США мають намір приділити особливу увагу кібербезпеки при розробці нових космічних систем. Їх планується зробити невразливими для хакерів.

Про це йдеться в меморандумі Білого дому, опублікованому на його сайті.

У документі наголошується, що космічні системи покладаються на інформаційні системи та мережі, починаючи з концептуального проектування і закінчуючи запуском і польотами.

Крім того, передача команд, управління та інформації про місію між космічними апаратами і наземними мережами заснована на користуванні радіочастотно-залежних каналів бездротового зв'язку.

"Ці системи, мережі і канали можуть бути уразливі для зловмисних дій, які можуть погіршувати або порушувати космічні операції або навіть знищувати супутники", - йдеться в меморандумі.

Наслідками такої діяльності можуть стати втрата даних місії; скорочення терміну служби або можливостей космічних систем, або втрата контролю над космічними апаратами, що може призвести до зіткнень, які можуть пошкодити системи.

"Необхідно вести безперервний моніторинг і здійснювати адаптацію для зменшення шкідливої ​​кіберактівності, яка може бути спрямована на маніпулювання, руйнування або стеження за операціями космічних систем", - йдеться в документі.

Розробників таких систем зобов'яжуть продумати механізми захисту від глушіння сигналу за допомогою перевірених шифрувальних систем і новітніх передавачів.

Відзначимо, що в лютому 2019 року Трамп підписав директиву про створення Космічних сил США. У документі основними цілями Космічних військ визначено захист інтересів США в космосі, відбиття агресії і захист країни, "проектування військової сили в космосі, з космосу і в космос".

Пентагону доручено розробити юридичне обґрунтування створення шостого роду військ - космічного, який повинен бути створений під егідою структурної частини американського міноборони - міністерства ВВС. В майбутньому для Космічних сил планують створити окреме відомство.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що розробили стратегію оборони в космічному просторі у відповідь на загрозу з Китаю.