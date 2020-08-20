Вірус стає злішим: лікарні під Одесою переповнені хворими з COVID-19

В Одеській області коронавірус став агресивнішим (Фото: УНІАН)

Лікар з Ізмаїла повідомила, що коронавірус став більш агресивним

В Одеській області почало збільшуватися кількість пацієнтів з коронавірусом. За словами лікарів, COVID-19 став сильнішим, і пацієнти набагато важче переносять хворобу. Лікарні Ізмаїла переповнені, а лікарі працюють на знос.

Як розповіла завідувачка відділення інфекційної лікарні Ізмаїла Ганна Ніколаєва, бокси розраховані на 40 осіб, а там знаходиться вже 43 пацієнти. Більша частина у важкому стані, у більшості – пневмонія. Здебільшого це пацієнти старше 60 років. Про це пише видання "Кур'єр тижня".

"Вірус став більш злим, агресивним, хворі все частіше переносять його у важкій формі, та все вищим стає рівень смертності", - розповіла Николаєва.

Вона додала, що ситуація ускладнюється тим, що лабораторія з запізненням видає результати ПЛР-тесту і багато хворих довго контактують з іншими пацієнтами.

За липень 2020 року лікарня прийняла 174 пацієнти з пневмонією, але тільки у 79 був діагностований коронавірус.

"У серпні цей показник буде ще більше. Наш медперсонал ледь витримує, не вистачає медсестер, чергових лікарів. Ми всі на межі. І при цьому, коли я виходжу за стіни лікарні, то бачу, наскільки люди безтурботні, вони абсолютно не турбуються про своє здоров'я, у громадських місцях не вдягають, як годиться, маску", - додала лікар.

Вона нагадала українцям, що масковий режим ніхто не скасовував і використання захисних засобів на 70% знижує ризик заразитися. Николаєва зазначила, що така кількість хворих абсолютно нетипова для цього періоду, минулого року з пневмонією за все літо було 3-4 пацієнти.

Крім того, за словами фахівця, сильно скоротився інкубаційний період коронавірусу. Раніше він тривав близько 2 тижнів, а зараз в лікарні почали поступати хворі через 3-5 днів після контакту та у них відразу виявляють типові симптоми – сильна задишка, температура до 39 градусів, кашель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зареєстрували найбільшу кількість хворих коронавірусом з початку пандемії.

А також розповідали про те, що у щеплення від коронавірусу є серйозні протипоказання і його будуть робити не всім.