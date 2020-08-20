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Щеплення від коронавірусу зроблять не усім: кому воно протипоказане

Четвер 20 серпня 2020 09:22
Щеплення від коронавірусу зроблять не усім: кому воно протипоказане
Вакцинуватися від COVID-19 можна буде не всім (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар назвав протипоказання до вакцинації від коронавірусу

Вчені всього світу прогнозують другу хвилю коронавірусу, а вакцину чекають до 2021 року. На жаль, щепитися зможуть не всі бажаючі. Річ у тому, що протипоказання до щеплення від COVID-19 буде таке ж, як у випадку захворювання на грип. Про це повідомив лікар-імунолог, доктор медичних наук Владислав Жемчугов.

"Так, ні в якому разі не можна вакцинуватися хворим людям: якщо температура тіла буде серйозно перевищувати позначку в 37 градусів, то вакцину працювати не будуть. Також не потрібно робити щеплення тим, хто незадовго до приходу в медкабінет вживав алкоголь", - розповів медик виданню Sputnik.

Пити алкоголь перед щепленням суворо забороняється.

"Перед вакцинацією точно не можна пити міцний алкоголь. Втім, неміцний теж. На алкоголь вакцина може зреагувати так, що людині не буде добре. Я думаю, що за 10-12 годин або навіть за добу до вакцинації не треба пити. Час залежить від того, як печінка працює у людини", – зазначив Владислав Жемчугов.

За словами лікаря, пацієнт має повне право перевірити терміни вакцини, а також умови її зберігання.

Як ми раніше повідомляли, майже половина українців готові зробити безкоштовну щеплення від коронавірусу.

Також ми повідомляли, що у США розкритикували російську вакцину від коронавірусу.

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