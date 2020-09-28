Лікар назвала нові симптоми COVID-19 в українців: відрізняються від колишніх

Коронавірус став більш агресивним (колаж РБК-Україна)

У хворих коронавірусом в Україні почали спостерігатися нові симптоми

Коронавірус в Україні продовжує інфікувати людей і стає все більш агресивним. Так, медики відзначають, що у інфекції з'явилися нові симптоми, які не помічалися у пацієнтів раніше.

"Про зміну вірусу не можемо говорити, це наукова робота. Але ми бачимо, як змінюється клінічна картина у наших пацієнтів. Ті хворі, які надходили в березні, відрізняються від тих, які були в травні, і так далі. Зараз додалися нові симптоми", – розповіла "Суспільному" завідувачка приймального відділення Харківської обласної інфекційної лікарні Світлана Молокова.

За словами медика, раніше у пацієнтів спочатку з'являлася біль у горлі і слабкість, а потім піднімалася температура тіла. І тільки потім у них з'являлася пневмонія. Але зараз до симптомів додався і нежить. Не завжди симптомом коронавірусу є температура.

"У серпні, ближче до вересня, з'явилися хворі, які говорили, що їх турбують нежить і загальні ознаки респіраторних інфекцій: першіння в горлі, нежить, іноді температура, іноді ні. Два-три дня – сухий кашель, потім продуктивний кашель та задуха ", – розповіла Молокова.

Зазначимо, що медики кажуть, що зараз пацієнти скаржаться на такі ж симптоми, як і при ГРВІ, а пізніше роблять тест і він показує COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні виявили невеликий спад числа нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилася ще 2671 людина. Найбільше випадків у Харківській, Одеській областях і Києві.

Як ми писали раніше, в Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу.