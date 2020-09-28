Названа причина важкого перебігу COVID-19: не через хвороби чи вік

Лікування від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Медики попереджають, що у 14% випадків важкого перебігу COVID-19 є одна дивна причина

Важкий перебіг коронавіруса не завжди пов'язаний з віком або хронічними хворобами. Вчені виявили, що у хворих на COVID-19, в тому числі у молодих здорових людей, може спостерігатися тяжкий перебіг захворювання через імунні сигнальні хімічні речовини. Так, у 14% випадків важке перенесення хвороби пов'язане з тим, що імунітет атакує власні клітини.

За даними дослідження близько тисячі пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби вчені визначили, що близько 10% випадків можуть бути пов'язані з дисфункцією імунних сигнальних хімічних речовин, званих інтерферонами I типу. Про це йдеться у публікації Science.

Повідомляється, що інтерферони типу I мають вирішальне значення для захисту від грипу та інших вірусів. Жан-Лоран Казанова з Університету Рокфеллера у Нью-Йорку і його колеги проаналізували ДНК людей з важкою формою COVID-19 у пошуках конкретних мутацій в генах, що запускають вироблення інтерферонів I типу. Команда виявила, що у 3,5% учасників дослідження були такі мутації, які зробили їх нездатними робити сигнальні хімічні речовини.

При цьому друге дослідження, в якому аналізували ДНК людей, які важко переносять це інфекційне захворювання, колеги шукали аутоантитіла – антитіла, які з невідомих причин атакують власні тканини й органи тіла. Дослідники виявили, що понад 10% людей з важкою формою COVID-19 мали аутоантитіла, націлені на активність інтерферону І типу, у порівнянні з 0,3% у загальній популяції. Лабораторні експерименти підтвердили, що аутоантитіла пригнічують активність інтерферонів I типу.

"Разом ці дві роботи пояснюють майже 14% важких випадків COVID-19. Це просто дивовижно", - говорить Цян Пан-Хаммарстрем, імунолог Каролінського інституту.

Медики вважають, що це важливе відкриття може допомогти медицині з розробкою препаратів для лікування коронавіруса. Передбачається, що вчені зможуть впровадити в них інтерферони.

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