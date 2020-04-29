Вчені назвали найкращу тканину для маски від COVID-19

Маски для захисту від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Вчені з'ясували, маски з якої тканини забезпечать найбільш надійний захист від коронавірусу

Коронавірус COVID-19 вразив вже понад три мільйони людей, і вчені продовжують вивчати підступний вірус. Нещодавно дослідники назвали найкращу тканину, з якої можна виготовити маску для захисту від коронавірусної інфекції.

Зазначимо, що багато українців для захисту від інфекції виготовляють маски своїми руками або замовляють у знайомих. Головна перевага такої маски - її можна прати і використовувати багато разів. Важливо пам'ятати, що маску треба міняти відразу ж після того, як вона стала вологою.

Щоб такий захист був більш ефективним, краще за все підійдуть тканини-гібриди. Таку заяву зробили вчені з Аргоннської національної лабораторії Чиказького університету в США, пише Science Alert.

Завдяки фундаментальному вивченню механічних і електростатичних властивостей найбільш популярних матеріалів вчені дійшли висновку, що для фільтрації частинок найкраще підійде кілька шарів і змішування різних типів тканин.

Для експерименту взяли такі тканини, як шовк, шифон, фланель, різні синтетичні матеріали і їх всілякі комбінації.

Відмінно для тканинної маски підійдуть і тканини-гібриди, для виготовлення яких використовувалися різні матеріали.

Ефективність фільтрації таких гібридів, як бавовна-шовк, бавовна-шифон, бавовна-фланель становить понад 80% для часток менше ніж 300 нанометрів і понад 90% для часток понад 300 нанометрів.

Раніше ми писали, що вчені виявили несподіваний зв'язок між коронавірусом і курінням.