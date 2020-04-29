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Ученые назвали самую лучшую ткань для маски от COVID-19

STYLERКоронавирус    29.04.2020 - 12:27
Ученые назвали самую лучшую ткань для маски от COVID-19
Маски для защиты от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Ученые выяснили, маски из какой ткани обеспечат самую надежную защиту от коронавируса

Коронавирус COVID-19 поразил уже больше трех миллионов человек, и ученые продолжают изучать коварный вирус. Недавно исследователи назвали самую лучшую ткань, из которой можно изготовить маску для защиты от коронавирусной инфекции.

Отметим, что многие украинцы для защиты от инфекции изготавливают маски своими руками или заказывают у знакомых. Главное преимущество такой маски - ее можно стирать и использовать много раз. Важно помнить, что маску нужно менять сразу же после того, как она стала влажной.

Чтобы такая защита была более эффективной, лучше всего подойдут ткани-гибриды. Такое заявление сделали ученые из Аргоннской национальной лаборатории и Чикагского университета в США, пишет Science Alert.

Благодаря фундаментальному изучению механических и электростатических свойств самых популярных материалов ученые пришли к выводу, что для фильтрации частиц лучше всего подойдет несколько слоев и смешивание разных типов тканей.

Для эксперимента взяли такие ткани, как, шелк, шифон, фланель, различные синтетические материалы и их всевозможные комбинации.

Отлично для тканевой маски подойдут и ткани-гибриды, для изготовления которых использовались различные материалы.

Эффективность фильтрации таких гибридов, как хлопок-шелк, хлопок-шифон, хлопок-фланель составляет более 80% для частиц менее 300 нанометров и более 90% для частиц более 300 нанометров.

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