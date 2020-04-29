Коронавірус і куріння: вчені виявили новий шокуючий зв'язок

Коронавірус і куріння (колаж РБК-Україна)

Зв'язок коронавірусу з курінням виявився не таким однозначним, як вважалося раніше

Коронавірус COVID-19 рідше фіксують у курців, але перебіг хвороби у залежних від нікотину людей важчий. До такого висновку прийшли вчені, підсумувавши результати досліджень у різних країнах.

Так, згідно з даними вчених з Лондона, відсоток курців серед пацієнтів з коронавірусом нижче ніж очікувалося, пише британське видання Metro. Ці дані узгоджуються з висновками китайських учених, які заявили, що курці на 20% рідше хворіють на коронавірус.

А ось дослідники з Каліфорнійського університету підкреслили "істотну невизначеність" у висновках. Одні дані говорять, що так, курців серед пацієнтів з COVID-19 менше, інші ж - доводять зворотне.

Вчені з Франції заявили, що показник для активних курців в чотири рази нижче, хоча показник для колишніх - у два рази вище. При цьому всі дослідники однозначно стверджують, що нікотинозалежна людина має більш високий ризик ускладнень та тяжкого перебігу хвороби.

А в Південній Кореї відсоток курців по країні майже такий же, як і серед хворих на коронавірус.

На діаграмі нижче показано, скільки курців в країні (червоний колір) і скільки курців серед хворих на коронавірус (помаранчевий).

Зв'язок куріння і коронавірусу (фото: metro.co.uk)

Лінда Баулд, професор громадського здоров'я в Единбурзькому університеті, сказала, що "з курінням і коронавірусом відбувається щось дивне". Хоча багаторічні дослідження свідчать, що куріння пов'язане з більш високим ризиком розвитку респіраторних захворювань, з коронавірусом все не так однозначно.

Професор Баулд припустила, що "біологічне пояснення" може полягати в тому, що нікотин може утруднити проникнення вірусу в легені. Так, коронавірус в основному проникає у клітини через специфічний тип рецептора, так званий ACE2. Деякі дані свідчать про те, що курці мають більше рецепторів ACE2, що робить їх більш схильними до зараження вірусом. Однак інші дослідження показують, що нікотин послабляє "прохідність" рецепторів.

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