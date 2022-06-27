Вчені назвали рослину, яка розгладжує зморшки і повертає шкірі сяяння

Вчені назвали рослину, яка має чудодійні властивості розгладжувати зморшки і повертати шкірі молодість та сяяння. Її називають "королевою трав", а про медичну цінність знають з давніх-давен.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Мова йде про женьшень, найціннішою частиною якого є корінь.

"Як антиоксидант і активна речовина проти старіння, женьшень є важливим інгредієнтом багатьох косметичних засобів", - каже лікарка.

Чому женьшень такий корисний

Женьшень є прекрасним джерелом гінзенозидів і полісахаридів женьшеню, які є найактивнішими компонентами рослини.

Клінічні дослідження показали, що гінзенозиди можуть активувати клітини шкіри, підвищувати еластичність і міцність шкіри, зменшувати появу тонких зморшок, сприяти зволоженню та захищати шкірний бар’єр.

Полісахарид женьшеню може розширити капіляри шкіри, сприяти циркуляції крові в шкірі, підвищити пружність клітин і уповільнити процес старіння шкіри.

Фото: Корінь женьшеню (pixabay.com)

Чи можна в Україні купити женьшень

Українці мають змогу придбати різні добавки у вигляді капсул, а також чай з екстрактом женьшеню.

Також існує дуже багато косметичних засобів: креми, шампуні, маски тощо.

Можна придбати й безпосередньо корінь рослини - найчастіше у висушеному й подрібненому вигляді.

Фото: А ось так женьшень росте в природі (rastenievod.com)