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Вчені назвали рослину, яка розгладжує зморшки і повертає шкірі сяяння

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Понеділок 27 червня 2022 17:31
Вчені назвали рослину, яка розгладжує зморшки і повертає шкірі сяяння Фото: Вчені назвали рослину, яка розгладжує зморшки (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені назвали рослину, яка має чудодійні властивості розгладжувати зморшки і повертати шкірі молодість та сяяння. Її називають "королевою трав", а про медичну цінність знають з давніх-давен.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Мова йде про женьшень, найціннішою частиною якого є корінь.

"Як антиоксидант і активна речовина проти старіння, женьшень є важливим інгредієнтом багатьох косметичних засобів", - каже лікарка.

Чому женьшень такий корисний

Женьшень є прекрасним джерелом гінзенозидів і полісахаридів женьшеню, які є найактивнішими компонентами рослини.

Клінічні дослідження показали, що гінзенозиди можуть активувати клітини шкіри, підвищувати еластичність і міцність шкіри, зменшувати появу тонких зморшок, сприяти зволоженню та захищати шкірний бар’єр.

Полісахарид женьшеню може розширити капіляри шкіри, сприяти циркуляції крові в шкірі, підвищити пружність клітин і уповільнити процес старіння шкіри.

Вчені назвали рослину, яка розгладжує зморшки і повертає шкірі сяяння

Фото: Корінь женьшеню (pixabay.com)

Чи можна в Україні купити женьшень

Українці мають змогу придбати різні добавки у вигляді капсул, а також чай з екстрактом женьшеню.

Також існує дуже багато косметичних засобів: креми, шампуні, маски тощо.

Можна придбати й безпосередньо корінь рослини - найчастіше у висушеному й подрібненому вигляді.

Вчені назвали рослину, яка розгладжує зморшки і повертає шкірі сяяння

Фото: А ось так женьшень росте в природі (rastenievod.com)

Раніше ми писали, як зняти гель-лак підручними засобами.

Також повідомлялося, як зробити косметичну маску для обличчя вдома з компонентів, що завжди є під рукою.

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