ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые назвали растение, которое разглаживает морщины и возвращает коже сияние

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 17:31
Ученые назвали растение, которое разглаживает морщины и возвращает коже сияние Фото: Ученые назвали растение, которое разглаживает морщины (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые назвали растение, которое обладает чудодейственными свойствами разглаживать морщины и возвращать коже молодость и сияние. Его называют "королем трав", а о медицинской ценности знают издревле.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Речь идет о женьшене, ценнейшей частью которого является корень.

"Как антиоксидант и активное вещество против старения, женьшень является важным ингредиентом многих косметических средств", - говорит врач.

Почему женьшень такой полезный

Женьшень является прекрасным источником гинзенозидов и полисахаридов женьшеня, которые являются самыми активными компонентами растения.

Клинические исследования показали, что гинзенозиды могут активировать клетки кожи, повышать эластичность и прочность кожи, уменьшать появление тонких морщин, способствовать увлажнению и защищать кожный барьер.

Полисахарид женьшеня может расширить капилляры кожи, способствовать циркуляции крови в коже, повысить упругость клеток и замедлить процесс старения кожи.

Ученые назвали растение, которое разглаживает морщины и возвращает коже сияние

Фото: Корень женьшеня (pixabay.com)

Можно ли в Украине купить женьшень

Украинцы могут приобрести различные добавки в виде капсул, а также чай с экстрактом женьшеня.

Также существует очень много косметических средств: кремы, шампуни, маски и тому подобное.

Можно приобрести и непосредственно корень растения - чаще всего в высушенном и измельченном виде.

Ученые назвали растение, которое разглаживает морщины и возвращает коже сияние

Фото: А вот так женьшень растет в природе (rastenievod.com)

Ранее мы писали, как снять гель-лак подручными средствами.

Также сообщалось, как сделать косметическую маску для лица дома из компонентов, что всегда есть под рукой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь