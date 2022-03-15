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Знімаємо гель-лак вдома підручними засобами: найкращі способи

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Вівторок 15 березня 2022 12:09
Знімаємо гель-лак вдома підручними засобами: найкращі способи Фото: як зняти гель лак вдома (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

У нинішній реальності похід до майстра нігтьового сервісу практично неможливий, та й спеціальні засоби купити складно. Але нігті відростають, і потрібно щось з цим робити.

Як привести в порядок свої руки в домашніх умовах - читайте нижче в матеріалі Lite.

Пропонуємо вам два способи: за допомогою ацетону (якщо такий є) і за допомогою підручних засобів, які є на кожній кухні.

За допомогою ацетону

Навколо ацетону ходить чимало жахливих історій, про те, як ця речовина висушує нігтьову пластину і призводить до появи лейконіхії (білі точки). Головне, що слід пам'ятати при цьому способі: не використовуйте його занадто часто. Але в екстрених випадках такий спосіб цілком підійде.

Нам знадобиться:

  • фольга,
  • ватні диски,
  • ацетон,
  • будь-який живильний крем.

За допомогою пилочки видаліть максимальну кількість шару гель-лаку.

Виріжте з ватних дисків невеликі шматочки за розміром нігтьової пластини, щоб шкіра на пальцях менше контактувала з ацетоном.

Змастіть шкіру навколо нігтя живильним кремом.

Намочіть ватяні диски і загорніть в них нігті, а зверху надіньте фольгу, щоб засіб не випаровувався. Не використовуйте рідину для зняття лаку без ацетону, це ще сильніше погіршує стан нігтів.

Зачекайте 15-20 хвилин. Після зніміть фольгу разом з ватою, на ній повинен залишитися гель-лак. Якщо з першого разу не вийшло, використовуйте паличку для усунення кутикули, підчіплюючи лак з нігтьової пластини.

Знімаємо лак народними засобами

Довіряти повністю таким методам не варто, але можна спробувати. Шкоди вони точно не завдадуть, але можуть виявитися неефективними.

Зробіть суміш з теплої води, засоби для миття посуду і ложки солі.

Візьміть миску і налийте гарячої води. У воду додайте кілька крапель засобу для миття посуду і одну столову ложку солі.

Опустіть пальці в воду і почекайте 15 хвилин. Протягом цього часу лак повинен трохи розм'якнути.

Спробуйте видалити гель-лак за допомогою дерев'яної палички. Якщо покриття не піддається, занурте нігті знову в розчин і додайте теплої води.

Найпоширеніші помилки

Ні в якому разі не знімайте грубо гель-лак з нігтя. Ваші нігті стануть ламкими, м'якими, виснаженими і пошкодженими. Крім цього, підвищується ймовірність підхопити грибок.

Якщо ви використовуєте спеціальні засоби для зняття гель-лаку, дотримуйтеся інструкції і не тримайте нігті більше 30 хвилин. Для цієї процедури зазвичай достатньо 10-15 хвилин.

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