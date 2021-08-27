Вчені назвали популярні ягоди, які знижують ризик серцевого нападу

Полуниця і чорниця багаті корисними рослинними сполуками, які називають антоціани. Вони надають ягодам яскраві червоні, сині й пурпурні відтінки.

Що виявили вчені

Вчені з Королівського університету Белфаста в Північній Ірландії дослідили, що люди, які вживали продукти, багаті флавоноїдами, мали нижчий кров'яний тиск.

Також дослідники виявили, що жінки, які їли більше ніж три порції чорниці або полуниці на тиждень, мали на 34 відсотки менший ризик серцевого нападу у порівнянні з тими, хто їв менше.

Окрім того, антоціан робить кровоносні судини еластичнішими й сприяє нормалізації артеріального тиску, що є одним із факторів ризику серцевого нападу. Вчені зазначили, що кишківник може частково відповідати за сприятливий вплив флавоноїдів на кров'яний тиск.

Чорниця також стимулює роботу мозку, корисна для діабетиків, виводить токсини і радіоактивні сполуки з організму. Вона містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від запалень, що призводять до старіння мозку та хвороби Альцгеймера.