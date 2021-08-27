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Вчені назвали популярні ягоди, які знижують ризик серцевого нападу

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П'ятниця 27 серпня 2021 17:21
Вчені назвали популярні ягоди, які знижують ризик серцевого нападу Які фрукти знижують серцевий напад (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Полуниця і чорниця багаті корисними рослинними сполуками, які називають антоціани. Вони надають ягодам яскраві червоні, сині й пурпурні відтінки.

Про це повідомляє Express.

Що виявили вчені

Вчені з Королівського університету Белфаста в Північній Ірландії дослідили, що люди, які вживали продукти, багаті флавоноїдами, мали нижчий кров'яний тиск.

Також дослідники виявили, що жінки, які їли більше ніж три порції чорниці або полуниці на тиждень, мали на 34 відсотки менший ризик серцевого нападу у порівнянні з тими, хто їв менше.

Окрім того, антоціан робить кровоносні судини еластичнішими й сприяє нормалізації артеріального тиску, що є одним із факторів ризику серцевого нападу. Вчені зазначили, що кишківник може частково відповідати за сприятливий вплив флавоноїдів на кров'яний тиск.

Чорниця також стимулює роботу мозку, корисна для діабетиків, виводить токсини і радіоактивні сполуки з організму. Вона містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від запалень, що призводять до старіння мозку та хвороби Альцгеймера.

Раніше ми повідомляли, в Україні раптово злетіли ціни на абрикоси. Фахівці назвали, скільки доведеться віддати за смачний фрукт.

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