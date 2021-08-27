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Ученые назвали популярные ягоды, которые снижают риск сердечного приступа

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Пятница 27 августа 2021 17:21
Ученые назвали популярные ягоды, которые снижают риск сердечного приступа Какие фрукты снижают сердечный приступ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Клубника и черника богаты полезными растительными соединениями, которые называют антоцианы. Они придают ягодам яркие красные, синие и пурпурные оттенки.

Об этом сообщает Express.

Что обнаружили ученые

Ученые из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии исследовали, что люди, употреблявшие продукты, богаты флавоноидами, имели более низкое кровяное давление.

Также исследователи обнаружили, что женщины, которые ели более трех порций черники или клубники в неделю, имели на 34 процента меньший риск сердечного приступа по сравнению с теми, кто ел меньше.

Кроме того, антоциан делает кровеносные сосуды более эластичными и способствует нормализации артериального давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. Ученые отметили, что кишечник может частично отвечать за благоприятное влияние флавоноидов на кровяное давление.

Черника также стимулирует работу мозга полезна для диабетиков, выводит токсины и радиоактивные соединения из организма. Она содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от воспалений, которые приводят к старению мозга и болезни Альцгеймера.

Ранее мы сообщали, в Украине внезапно взлетели цены на абрикосы. Специалисты назвали, сколько придется отдать за вкусный фрукт.

Также в Минздраве составили список фруктов, которые обязательно должны быть в ежедневном рационе.

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