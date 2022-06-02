Експерт назвала важливу звичку, яка допоможе позбутись зайвих кілограмів
Зазвичай ніколи немає ідеального часу для того, щоб привести своє тіло у форму. Експерти назвали корисну звичку, яка допоможе схуднути.
Про це повідомляє Eat This, Not That!
Щоб отримати ідеальну фігуру, потрібно займатись спортом та вести здоровий спосіб життя. Також до комплексу заходів варто додати корисну ранкову звичку - снідати. Вона дозволить швидше позбутись зайвих кілограмів.
"Корисна звичка для тих, хто хоче схуднути... просто снідати. Чимало людей пропускає сніданок та їдять мізерний обід, думаючи, що вони "погані", а це лише ускладнює схуднення. Вже до полудня вони зголодніють і будуть їсти все, що бачать, і так продовжиться до вечора", - наголошує дієтолог Кім Роуз.
Збалансований щоденний сніданок дозволяє досягнути реального успіху у процесі покращення форми. Для початку, це дає енергію на весь день після нічного голодування.
Що їсти на сніданок
Експерт каже, що саме збалансований сніданок з білками, жирами та вуглеводами, є корисним для організму. Дієтолог запропонувала швидкий та простий рецепт ранкової трапези з усіма корисними мікроелементами, і це тост з авокадо та яйцем.
"Ви отримуєте білок з яйця, корисний жир з авокадо, а з цільнозернових тостів ще й вуглеводи та клітковину. Це швидко та ситно", - сказала дієтолог.
Однак, бувають випадки, коли вранці не вистачає часу, щоб поснідати. У такому випадку, можна підготувати продукти на кілька днів, які можна буде швидко взяти з собою на роботу та міксувати. Це можуть бути ті ж зварені яйця, курятина, овочі, фрукти, салати та крупи.
У жодному разі не можна снідати тістечками, шоколадками чи цукерками. Це може призвести до появи цукрового діабету. Через годину-дві після солодкого сніданку людина буде відчувати сонливість і занепад сил. В солодощах міститься багато цукру, який призводить до активного вироблення інсуліну.
Чи можна пити каву зранку
Зранку можна пити каву, але слід надавати перевагу натуральній каві, а не розчинній. Кава має свої корисні властивості, зокрема: містить антиоксиданти і протизапальні біологічно активні речовини. Проте, пити каву слід разом або після їжі, а не замість неї.
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