У дитячих іграшках виявили понад 100 шкідливих речовин: чим категорично не можна грати

У дитячих іграшках з пластмаси було виявлено понад 100 речовин, які дуже небезпечні. Дослідники зазначають, що такими іграшками дітям грати дуже небезпечно.

Вчені оцінили хімічний склад іграшок і передбачуваний вплив речовин на людину і було встановлено, що у пластмасових іграшках є понад 100 матеріалів, які викликають занепокоєння.

"З 419 хімічних речовин, що містяться у твердих, м'яких та пінопластових матеріалах, використовуваних в дитячих іграшках, ми виявили 126 речовин, які потенційно можуть завдати шкоди дитячому здоров'ю внаслідок раку або не канцерогенних ефектів, включаючи 31 пластифікатор, 18 антипіренів і 8 ароматизаторів", - розповів дослідник Петер Фантке з Технічного університету Данії

Дослідники відзначають, що закони в багатьох країнах світу регулюють використання потенційно токсичних хімікатів у пластмасових іграшках, але на міжнародному рівні немає єдиного підходу до даної проблеми. Заходи захисту недостатньо забороняють використання шкідливих речовин для виробництва іграшок.

"Існуючі нормативні акти зазвичай зосереджені на певних хімічних речовинах (наприклад, фталатах, бромованих антипіренах і металах), але зараз не охоплюють широкий спектр хімічних речовин, які містяться в пластикових іграшках. Деякі токсичні та заборонені добавки все ще зустрічаються в пластикових іграшках також на регульованих ринках, наприклад, у випадку перероблення забрудненого пластику, необізнаність виробників або відсутності нормативних вимог у країні-виробнику", - відзначають вчені.

На основі даного дослідження фахівці склали список хімічного складу матеріалів іграшок – те, що зазвичай виробники не публікують.

"Ми об'єднали повідомлене хімічне утримання в матеріалах іграшок з характеристиками матеріалів і схемами використання іграшок, такими як, як довго дитина зазвичай грає з іграшкою, кладе її в рот і скільки іграшок знаходиться в будинку на одну дитину", - додали дослідники.

Зі 126 речовин, які потрапили в список – 27 вже є загальноприйнятими (фталати, антипірени та пластифікатори). Також в список потрапили 17 речовин, які викликають занепокоєння, і вони не фігурують в інших списках, хоча можуть бути небезпечними для здоров'я дітей. Деякі з них раніше почали використовувати замість відомих шкідливих речовин, які були заборонені. Але виявилося, що і замінники несуть загрозу.

Крім того, дослідники відзначають, що одні й ті ж хімічні речовини можуть бути виявлені в різних концентраціях в матеріалах іграшок та їх кількість, і поєднання може стати небезпечним.

Фахівці рекомендують використовувати пластикові іграшки для дітей якомога менше. У західних країнах в одній родині накопичується в середньому до 18 кг таких іграшок в рік.