Вчені виявили ще одну приховану користь кави: ви будете здивовані

Експерти виявили ще одну корисну властивість кави (Фото: pixabay.com)

Фахівці провели супер-дослідження про каву і знайшли ще одну приховану користь напою

Фахівці провели за останні роки не одне дослідження про вплив кави на організм людини. І більшість з них підтверджують, що цей напій несе в собі користі набагато більше, ніж шкоди.

Наукові працівники з Катанійского університету в Італії розвінчали черговий міф про каву. Вони провели метааналіз 127 досліджень з різних країн світу і використовували метод вибірки – звели всі отримані дані раніше, щоб зробити супердослідження. Про це пише Bigmir.net.

Що вдалося з'ясувати дослідникам:

Кава знижує ризик поширення багатьох ракових захворювань, включаючи рак грудей, рак прямої кишки, рак матки та передміхурової залози в середньому на 2-20%.

Кави знижує загрозу серцево-судинних захворювань на 5%

Кава зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона на 30%

Крім того, кава є джерелом антиоксидантів, молекули яких борються з вільними радикалами. Цей процес відповідає за процес старіння організму. Кава допомагає відновити ДНК і запобігає утворенню ракових клітин.

Вчені відзначили, що кава заспокоює тіло і дає людині сили впоратися з життєвими ситуаціями. Для максимальної користі потрібно випивати за добу 4-5 чашок кави в день. Але вагітним жінкам цей напій категорично протипоказаний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали найкорисніший сік для серцево-судинної системи.

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