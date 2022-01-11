Будьте обережні: ця їжа може викликати або посилити артрит

Біль у суглобах, набряк і важка рухливість - ознаки артриту, які можуть сильно уповільнити ваш рух. На жаль, дуже багато людей страждають від різних типів артриту. Цікаво, що деяка їжа може погіршити ваш стан, тому від неї краще відмовитися.

Експерти радять їсти різноманітну рослинну їжу і уникати їжу, яка викликає запалення і сприяє розвитку артриту.

Ультраоброблені продукти

Ультраоброблені продукти, які зберігаються протягом декількох тижнів, зазвичай містять консерванти, які викликають запалення. Мова йде про чіпси, печиво, випічку та інші упаковані продукти з високим ступенем переробки.

Замість цього краще вживати продукти, які не зберігаються так довго і гниють через деякий час.

Фаст-фуд

Щоб значно скоротити споживання продуктів, що викликають запалення, думайте про свіжі продукти, а не смажені.

"Обмежте кількість фаст-фуду. Обмежте кількість концентрованих солодощів, але найголовніше їжте натуральні рослинні продукти", - кажуть лікарі.

Жирна їжа

Транс-жири, насичені жири, які походять з червоного м'яса і цільножирних молочних продуктів, і омега-6 поліненасичені жири з кукурудзяних масел, що містяться в багатьох упакованих харчових продуктах, сприяють хронічному запаленню кишечника.

В одному дослідженні особлива увага приділялася потенційному впливу насичених жирів в раціоні на остеоартрит. У цьому експерименті дослідники вивчали дві групи щурів протягом 16 тижнів.

Одну групу годували їжею з кукурудзяним крохмалем, іншу - їжею з простих вуглеводів і насичених жирів з вершкового масла, пальмового масла або тваринного жиру.

Дослідники виявили, що дієта, що містить 20% насичених жирів, призводила до відкладень насичених жирів в колінних суглобах щурів, що послаблювало хрящі і посилювало запалення, обидва маркери остеоартриту.

Газовані напої

Хоча ви добре знаєте, що підсолоджені цукром напої можуть стати причиною збільшення ваги і піддавати вас ризику розвитку діабету 2 типу, ви можете не знати про іншу потенційну небезпеку вживання занадто великої кількості солодких напоїв - підвищений ризик ревматоїдного артриту.

Два великих довгострокових обсерваційних дослідження, в яких взяли участь 186 900 жінок, пов'язали вживання газованих напоїв з артритом.

Дослідники виявили, що у жінок, які випивали одну або кілька порцій газованих напоїв з цукром (але не дієтичних газованих напоїв) щодня, ризик розвитку ревматоїдного артриту був на 63% вище, ніж у тих, хто не пив газовані напої або менше, ніж одну порцію в день.

Алкоголь

Уникайте звички випивати. Дослідження показують, що алкоголь порушує баланс "хороших" і "поганих" бактерій в кишечнику, а також викликає запалення кишечника.

Зловживання алкоголем також може пошкодити тканини кишечника, зробивши їх проникними або "дірявими", що дозволяє вивести токсини, які викликають запалення .

Надмірне вживання алкоголю також знижує здатність кишечника витягувати поживні речовини з їжі.