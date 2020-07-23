В елітному пологовому будинку Києва покинули дівчинку: з'явилися нові подробиці скандалу

В елітному пологовому будинку Києва залишили новонароджену дівчинку (колаж: РБК-Україна)

У Києві батьки легко відмовилися від новонародженої дитини, що народилася з виліковною патологією

У Києві батьки легко відмовилися від новонародженої дівчинки. Причому пологи проходили в елітному пологовому будинку столиці, де вартість пологів від 49 до 108 тисяч гривень. Річ у тому, що дитина народилася з вродженою патологією розвитку, але не критичною – її можна лікувати й у майбутньому дитина виросте не гірше інших.

Про цей резонансний випадок першим заговорив відомий український генетик і репродуктолог Валерій Зукін. Він очолює один з найпрестижніших пологових будинків України.

Лікар каже, що подружжя очікувало, що у них народиться абсолютно здорова дитина, адже цю патологію на УЗД не видно. Вагітність проходила добре, дівчинка народилася вчасно. Але батьки не були психологічно готові до такого. Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Зукін каже, що з точки зору вад розвитку, ця патологія досить рідкісна, але піддається лікуванню.

"Залишити свою дитину – це зрада", - вважає Надія Проценко, акушер-гінеколог з багаторічним стажем.

Лікар радить проводити обстеження ще на етапі планування дитини, щоб дізнатися про які-небудь фактори ризику.

Цей пологовий будинок дуже популярний серед зірок українського шоу-бізнесу. Тут мамами стали Джамала, Надія Бабкіна, а також ведуча "Сніданку з 1+1" Валентина Хамайко.

У Києві в пологовому будинку покинули новонароджену дівчинку (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Після того, як Зукін розмістив публікацію про цей випадок, історія з покинутою дівчинкою облетіла всю Україну. У пологовий будинок звернулося багато охочих допомогти дівчинці і стати її батьками. Лікар написав ще одну публікацію в Facebook, подякувавши за бажання допомогти та відгуки.

Зукін каже, що "охочих усиновити дитину вистачило б на кілька дитячих будинків", але пологовий будинок не в компетенції вирішувати такі питання. На сьогодні відомо, що дівчинку прооперували і поки все нормально.

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