Вчені знайшли нору гігантського підводного хробака, який жив 20 млн років тому

Вчені знайшли лігво гігантського стародавнього хробака (Колаж РБК-Україна)

Вчені на узбережжі Тайваню знайшли місце проживання гігантського доісторичного хробака, який жив на дні Тихого океану близько 20 млн років тому.

Як повідомляє журнал Nature, древній підводний черв'як був предком сучасного Eunice aphroditois, який живе зараз на дні Атлантики та Індійського океану. Цей черв'як може досягати 4 метрів завдовжки та до 2 см завтовшки. Він володів щелепами та гострим ротовим апаратом, який допомагав йому захопити свою жертву і переламати її навпіл.

Вчені виявили та досліджували 319 різних зразків і змогли відтворити слід цієї істоти. Була також виявлена нора L-образної форми до 2 м завдовжки та 2-3 см завтовшки, яка служила черв'якові хаткою.

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У верхній частині лігва – дуже висока концентрація заліза і це говорить про те, що стародавні черв'яки використовували слиз для відновлення будинків. Цім слизом харчувалися бактерії – вони й залишали сліди заліза.

"Підбиваючи підсумки, ми припускаємо, що близько 20 млн років тому на південно-східному кордоні Євразійського континенту стародавні родичі Eunice aphroditois колонізували морське дно, чекаючи в засідці жертву. Коли жертва наближалася до черв'яка, він виривався зі своєї нори, хапаючи й тягнучи її в осад. Під морським дном відчайдушна жертва провалювалася вниз, намагаючись урятуватися, що і призвело до подальшого порушення осаду навколо нори", - заявили вчені.

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