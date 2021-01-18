Археологи виявили знаряддя, яким 2 мільйони років

Археологи в Африці знайшли знаряддя віком 2 мільйони років (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Східній Африці археологи виявили кам'яні знаряддя, яким більше двох мільйонів років. Експерти вважають, що ця знахідка може багато розповісти про життя людей у давні часи.

При цьому це найстаріші з артефактів, коли-небудь виявлених в цьому регіоні. Про це повідомляє Courthouse News.

Завдяки знахідці вчені змогли з'ясувати, що стародавні люди жили в нестабільному середовищі. Але у них були необхідні навички, які потрібні, щоб звикнути до різних кліматичних змін.

Вчені з'ясували, що кам'яні знаряддя стародавні люди робили з гальки і кругляка. Якщо ж їм потрібно була нова зброя, то вони вдавалися до використання звичайних каменів.

Археологи в Африці знайшли знаряддя віком 2 мільйони років (фото: nature.com)

Експерти кажуть, що вивчення способів, якими наші ранні предки змогли адаптуватися до зміни клімату, може допомогти усвідомити все більш нагальну необхідність розв'язання проблеми зміни клімату у 21 столітті.

Нагадаємо, на сході Індії археологи знайшли древній буддійський монастир. Він знаходився на вершині пагорба в Гангській долині. За оцінкою експертів, його вік складає близько тисячі років.

Раніше дослідник виявив загадкові двері всередині підземної камери Великої піраміди в Гізі, яку називають пірамідою Хеопса. Вчені вважають, що вона була побудована за часів Четвертої династії фараона Хуфу понад 4,5 тисячі років тому.