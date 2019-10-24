Вчені знайшли найдавнішого предка людини: відкриття пояснює багато чого

Вчені знайшли предка всіх наземних тварин в Росії (колаж: РБК-Україна)

Вчені зробили відкриття в підтвердження еволюційної теорії

Вченим вдалося виявити рештки стародавньої тварини, яка може пояснити, яким чином хребетні вийшли на сушу. При цьому скам'янілості в прекрасній формі, що дозволить повністю відтворити скелет, таким чином заповнивши ще один пробіл у теорії еволюції.

Сенсаційну знахідку зробила міжнародна група дослідників в республіці Комі (РФ), про це пише журнал Nature. Рештки належать одному з ранніх представників тетраподів - групі тварин, які забезпечили вихід з води на сушу. Таким чином вони стали предками амфібій, рептилій, птахів, ссавців, у тому числі і людини.

До цього часу вчені могли судити про тетраподів тільки про фрагментарних останках, які виявляли час від часу. Це не дозволяло зрозуміти, що з себе представляла ця група тварин. Вони мешкали на Землі близько 393 мільйонів років тому.

Дослідники відзначають, що поява тетраподів стала одним з ключових подій в історії хребетних тварин. Тетрапода назвали Parmastega aelidae.

Всього було знайдено і отпрепаровано понад 100 примірників кісток Пармастеги, які чудово стикуються між собою, що дозволило створити тривимірну реконструкцію черепа, нижньої щелепи і плечового пояса цієї тварини, роблячи його найдавнішим тетраподом, вигляд якого може бути коректно відновлений.

Вчені знайшли предка всіх наземних тварин в Росії (фото: nature.com)

При цьому, в зібраній колекції присутні залишки як дорослих, так і молодих особин. Довжина голови найбільшого примірника становить 27 см. Пармастега віддалено нагадує крокодила, але її очі були над головою, а паща була зігнута так, що була схожа на посмішку, або ж оскал, оскільки паща була повна величезних зубів.

Дослідники припускають, що тварина більшу частину часу проводила, плаваючи біля поверхні з висунутими з води очима. Приблизно так само поводяться крокодили під час полювання. Вчені припускають, що вона могла полювати на великих багатоніжок або ракоскорпіонів, які мешкали в прибережній зоні.

Вчені знайшли предка всіх наземних тварин в Росії (фото: nature.com)