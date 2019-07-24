Людство в небезпеці: по всьому світу поширюється новий "супергрибок"

Новий "супергрибок" не реагує на ліки (Колаж РБК-Україна)

Фахівці виявили, що грибок дуже швидко поширюється по світу

Вчені всього світу б'ють тривогу, так як у світі стрімко поширюється надстійкий грибок Candida auris, який має дуже велику стійкість до ліків і може викликати важке зараження крові. Про це повідомляє ТСН.

"Супергрибок" був виявлений вперше 10 років тому і за останні роки захворювання були зафіксовані більш ніж в 30 країнах світу, включаючи США, Австралію, Німеччину, Ізраїль, Південну Африку та Індію. Вчені довго не могли зрозуміти, яким чином грибок може так стрімко рухатися по планеті і викликати у людей серйозне захворювання, яке веде до важкого ураження крові.

"Це дріжджі, які ведуть себе як бактерії", - пояснив Том Чиллер, спеціаліст по грибкових захворювань. Він додав, що інші види цього ж грибка Candida і раніше були присутні в тілі людини – на шкірі, в кишечнику і якщо в організмі немає дисбалансу, серйозних уражень і захворювань він не викликає. А ось дисбаланс, який з'являється після вживання сильних антибіотиків, міг спричинити поширення Candida та кандидоз в організмі людини.

Новий супергрибок (tsn.ua)

А новий супергрибок веде себе зовсім інакше. Він передається безпосередньо від людини до людини, а також у медичних установах, так як його сліди залишаються на поверхнях обладнання.

"Аргумент, який ми наводимо на основі порівняння з іншими близькими родичами грибів, полягає в тому, що по мірі того, як клімат стає тепліше, деякі з організмів, включаючи Candida auris, адаптуються до більш високих температур, і при цьому можуть прориватися через захисні механізми людини, як температура", - повідомляється в новому дослідженні в журналі mBIO.

Імовірно, цей грибок раніше існував в навколишньому середовищі, на водно-болотних угіддях, а потім мутував і почав заражати птахів, а ті в свою чергу – людину.

Аналізи ДНК показують, що в межах одного регіону штами грибка ідентичні, а от в різних країнах відрізняються. І найнебезпечніше – це, що вчені виявили 5-6 мільйонів різних видів грибка. Вони не всі небезпечні, але кілька сотень з них можуть викликати серйозні захворювання у людини, які не піддаються лікуванню звичайними лікарськими засобами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені передбачили швидку загибель людства.

А також розповідали про те, що дослідники напророкували людству швидку загибель через задуху.