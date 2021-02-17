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Азовське море скували щільні льоди: чарівні фото

Новость на русском → Бердянськ, Середа 17 лютого 2021 17:25
Азовське море скували щільні льоди: чарівні фото Азовське море вкрилося твердим льодом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Азовське море скувало сильними льодами через низькі температури повітря та сильні штормові вітри. Це море замерзає рідко і в цьому році на поверхні утворилися неймовірні крижані скульптури.

Про те, що відбувається на узбережжі Азовського моря, розповіли жителі Бердянська, які розмістили фотографії в соціальних мережах.

Море почало покриватися льодом ще в неділю, 14 лютого. Таке явище буває рідко, і за останні роки льоду не було навіть в окремих районах через теплу погоду. Зазвичай в зимовий час температура води в Азовському морі складає близько +3 градусів. Іноді буває часткове замерзання в північній частині моря, оскільки там вода містить мало солі. А ось у Південній частині Азовського моря лід практично не з'являються.

Зараз в Бердянську сильні морози та синоптики прогнозують, що така погода збережеться до кінця цього тижня. Крім того, ситуацію ускладнює сильний штормовий вітер, який допоміг льоду виліпити неймовірні візерунки та скульптури.

Користувачі соціальних мереж почали розміщувати фотографії Азовського моря і назвали те, що там зараз відбувається – справжньою Арктикою.

Азовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фото

Фото: instagram.com/valentina_ivanovna

Азовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоФото: instagram.com/elena

Азовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоАзовське море скували щільні льоди: чарівні фотоФото: instagram.com/ttanyacher

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядають незвичайні місця поруч з Буковелем для незабутнього вікенду.

А також розповідали про те, що через аномальні морози у Європі вперше за багато років замерзло узбережжі Балтійського моря.

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