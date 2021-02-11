У Росії посиніли собаки. У прямому сенсі (фото)

У мережі з'явилися фото блакитних собак, які розгулюють по російському місту. Як видно на знімках, шерсть псів отримала світло-синій колір. Внаслідок чого це сталося - точно не відомо.

Блакитні собаки в РФ (фото: t.me/rian_ru)

Як стало відомо, фото тварин були зроблені на території хімічного підприємства в нижегородському Дзержинську.

Керуючий "Дзержинського оргскла", яке спеціалізувалося на випуску акрилового скла і синильної кислоти, Андрій Мисливєц припускає, що пси могли забруднитися в залишки хімічних речовин. При цьому, підприємство в 2015 році було визнано банкрутом, але на величезній території багато покинутих будівель.

Щоправда, за словами чоловіка, це вже не перший випадок, коли біля "заброшенки" бігають посинілі тварини.

"Бездомні собаки бігають по території. Може, в одному з корпусів знайшли залишки якоїсь хімії - мідний купорос, наприклад, вивалялись в ньому. Кілька років тому, я чув, помічали, що деякі собаки забарвлювалися в якісь неприродні кольори. Теж щось знайшли, їх же ніхто не контролює. Я не можу нести витрати на вилов безпритульних тварин і їх стерилізацію", - сказав він.