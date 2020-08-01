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Вчені довели ефективність одного з напрямків народної медицини: реально працює

Субота 01 серпня 2020 11:56
Вчені довели ефективність одного з напрямків народної медицини: реально працює
Вчені довели ефективність лікування ефірними оліями (ілюстративне фото: canva.com)

Учені назвали 5 компонентів ефірних олій, які володіють доведеною ефективністю

Ефірні олії є засобом нетрадиційної медицини протягом довгих тисячоліть. В останні десятиліття рандомізовані контрольовані (клінічні) дослідження підтвердили ефективність деяких з них в конкретних терапевтичних показаннях. Деякі ефірні олії, їх компоненти або похідні були схвалені як лікарські засоби. Вчені довели, що компоненти ефірних олій займають особливу нішу в хімічному просторі, що відкриває унікальні можливості для створення лікарських препаратів.

Незвичайні фізико-хімічні властивості ефірних олій можуть допомогти доказовій медицині в пошуку лікарських засобів. Вчені довели, що, всупереч загальноприйнятій думці, більшість компонентів ефірних олій відповідають сучасним вимогам медичної хімії для створення ефективних лікарських препаратів. Про це дослідники написали у журналі Nature.

Для дослідження було взяло 188 зразків ефірних олій та 5 компонентів, які часто зустрічаються у складі олій, показали ефективність у підвищенні засвоюваності, зниження побічних ефектів лікарських засобів. Такі компоненти ефірних олій, як лімонен, альфа-пінен, бета-мірцен, бета-каріофілен та бета-пінен показали ефективність. Понад 90% з цих компонентів показали результати при тестуванні засобів у різних комбінаціях.

Поки вчені планують використовувати елементи ефірних олій для поліпшення роботи деяких препаратів. Для поліпшення ефективності роботи самих ефірних олій дослідники хочуть додати молекули свинцю.

Нагадаємо, що раніше був знайдений сорт марихуани, руйнує ракові клітини.

Раніше ми повідомляли, що коронавірус зможуть лікувати препаратом від алкоголізму.

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