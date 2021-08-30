Шкільні лінійки на 1 вересня: у МОЗ зробили важливу заяву
Фото: у МОЗ зробили важливу заяву про лінійки в школах (Вітелій Носач, РБК-Україна)
У Міністерстві охорони здоров'я України зробили важливу заяву щодо проведення шкільних лінійок 1 вересня цього року. Святкові заходи проводити можна, але рішення в цьому питанні може приймати адміністрація школи. При цьому є ряд правил, яких слід дотримуватися.
Про це розповіли у прес-службі відомства.
У МОЗ підкреслили, що лінійки проводити не обов'язково, і останнє слово тут за навчальним закладом.
Рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо проведення заходів на 1 вересня:
- Захід краще провести під відкритим небом (двір школи, спортмайданчик).
- Не слід змішувати дітей різних вікових груп.
- Слід уникати натовпу і стежити за дотриманням 1,5-метрової дистанції.
- Краще відмовитися від масових заходів, запрошення колективів, які не мають до школи відношення.
- Час заходу краще скоротити до максимуму.
Також у МОЗ запропонували альтернативний варіант проведення свята першого дзвоника:
- Його можна провести кожним класом окремо.
- Замість активності в приміщенні, краще відсвяткувати просто неба.
- День знань можна спробувати провести в інтерактивній формі.
Раніше в МОЗ також оновили карантинні правила для дитячих садків. Нові вимоги діятимуть з 1 вересня.