ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шкільні лінійки на 1 вересня: у МОЗ зробили важливу заяву

Новость на русском →
Понеділок 30 серпня 2021 09:33
Шкільні лінійки на 1 вересня: у МОЗ зробили важливу заяву Фото: у МОЗ зробили важливу заяву про лінійки в школах (Вітелій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Міністерстві охорони здоров'я України зробили важливу заяву щодо проведення шкільних лінійок 1 вересня цього року. Святкові заходи проводити можна, але рішення в цьому питанні може приймати адміністрація школи. При цьому є ряд правил, яких слід дотримуватися.

Про це розповіли у прес-службі відомства.

У МОЗ підкреслили, що лінійки проводити не обов'язково, і останнє слово тут за навчальним закладом.

Рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо проведення заходів на 1 вересня:

  • Захід краще провести під відкритим небом (двір школи, спортмайданчик).
  • Не слід змішувати дітей різних вікових груп.
  • Слід уникати натовпу і стежити за дотриманням 1,5-метрової дистанції.
  • Краще відмовитися від масових заходів, запрошення колективів, які не мають до школи відношення.
  • Час заходу краще скоротити до максимуму.

Також у МОЗ запропонували альтернативний варіант проведення свята першого дзвоника:

  • Його можна провести кожним класом окремо.
  • Замість активності в приміщенні, краще відсвяткувати просто неба.
  • День знань можна спробувати провести в інтерактивній формі.

Раніше в МОЗ також оновили карантинні правила для дитячих садків. Нові вимоги діятимуть з 1 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України День знань
LITE
Свято 30 серпня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково
Свято 30 серпня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково