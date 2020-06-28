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Навчання в школах і вузах повністю зміниться: чого чекати з 1 вересня

STYLERЖиття    28.06.2020 - 12:45
Навчання в школах і вузах повністю зміниться: чого чекати з 1 вересня
Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

Навчальні заклади в Україні не будуть переводити на повністю дистанційне навчання

Карантин в Україні призвів до закриття шкіл, коледжів, дитячих садів, вузів, інститутів та інших освітніх установ з 12 березня. З початку червня влада дозволила роботу дитячих садків та інших установ за умови того, що в приміщенні все ще не може перебувати понад 10 осіб. При цьому з початку літа динаміка захворюваності коронавірусом тільки зростає. Влада готується до того, щоб перевести усі державні освітні установи на частково дистанційний формат навчання.

Народний депутат від партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань освіти Юлія Грішина повідомила, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня не будуть у зв'язку з карантином переходити на 100% дистанційну освіту. Про це вона заявила в ефірі каналу "Україна 24".

Гришина зазначає, що влада у своєму рішенні про перехід на дистанційне навчання буде орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію в країні.

"Я хочу всіх заспокоїти та сказати про те, що, звичайно, ми не говоримо про те, що переходимо на дистанційну освіту. Ми будемо говорити про те, що готуємося до змішаної форми навчання. Кількість дистанційних онлайн-частин в освіті буде залежати від епідемічної ситуації в країні, яку ми будемо спостерігати ближче до 1 вересня", - підкреслює чиновник.

За її словами, перехід на 100% дистанційну освіту – це ненормальна ситуація.

"Всі займають однозначну позицію, що дистанційне навчання не може проходити тільки в дистанційній формі. Згадаймо, чому з'явилися ці розмови. Не тому, що сталася пандемія. З 11 березня діти перестали ходити в школу, через тиждень-два нам стало зрозуміло, що, швидше за все, вони туди не повернуться, і дітей треба було продовжувати вчити. У зв'язку з цим виникла необхідність терміново впроваджувати методології дистанційного навчання", - пояснила Гришина.

Нагадаємо, що всеукраїнська школа-онлайн може бути продовжена з вересня.

Також ми писали, що у МОН хочуть повернути дітей до школи 1 вересня, але рішення ще не прийнято.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України МОНОсвітакарантиншкола
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