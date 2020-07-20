Навчання на карантині та уроки на свіжому повітрі: як в Україні працюватимуть школи

В Україні відкриють школи з 1 вересня, і навчальний процес планують почати в звичайному режимі. Проте в регіонах зі складною епідеміологічною ситуацією - які входять в "червону зону" - навчальні заклади залишаться закритими.

Про це заступник глави МОЗ і головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він запевнив, що тотального закриття шкіл на карантин в Україні не буде.

Якщо ж в районі або місті зафіксують збільшення показників захворюваності коронавірусом, що окремі навчальні заклади на місцевому рівні закриватимуть на певний період часу - до поліпшення ситуації.

"Червона зона" в цих районах - це не буде щось надзвичайне. Ми вже знаємо, що таке епідеміологічний поріг - умовний епідпоріг не такий, який завжди був для грипу та інших сезонних захворювань", - заявив Ляшко.

Заступник голови МОЗ зазначив, що в Україні в областях щороку закриваються школи через підвищення захворюваності на грип та грипоподібні захворювання, тому вже вироблена чітка методологія.

Також Ляшко розповів, на яку систему карантину через COVID-19 переходить Україна, і що означає введення різних "зон".

"Червона - це жорсткий карантин, який у нас діяв в кінці березня - початку квітня. Зелена, жовта і помаранчева "зони" - легкі зони, де певну діяльність обмежують, але не закривають повністю. Тобто там, дотримуючись протиепідемічних вимог, будуть працювати сфери економіки", - пояснив він.

При високому рівні захворюваності коронавірусом школярі повернуться на дистанційне навчання, а при середньому рівні - навчання буде змішаного типу.

Також у МОЗ представили основні рекомендації для проведення навчального процесу в період карантину: дотримання соціальної дистанції, використання засобів індивідуального захисту (маски, санітайзери), скасування масових заходів та екскурсій, проведення зборів педагогічних колективів у дистанційній формі, запобігання скупчення великої кількості людей, розмежування потоків школярів у залежності від їх віку

З 1 вересня окремі види занять у навчальних закладах будуть проводити на свіжому повітрі. Люди з групи ризику з хронічними, легеневі, розладами імунної системи, цукровим діабетом можуть тимчасово перейти на екстернат або дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше керівник Міносвіти назвав варіанти відвідування дітьми шкіл з 1 вересня.

Додамо, що у Раді вважають, що до повноцінного дистанційного навчання Україна ще не готова.