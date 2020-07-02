В Раді заявили, що Україна не готова до повноцінного дистанційного навчання

Фото: перше вересня (РБК-Україна)

В Україні до цього не готові технологічно

Україна не готова до дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусу. До цього українські навчальні заклади не готові технологічно.

Про це заявив Сергій Бабак, голова парламентського комітету з питань освіти та науки, представник партії "Слуга народу", в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він наголосив, що дистанційна освіта в Україні наразі не готова замінити очну освіту, але може бути "додатковим інструментом" для отримання знань.

"Робити її повноцінною? Вона ще до цього не готова технологічно і це зовсім інші методи викладання", - наголосив Бабак.

Однак, за його словами, саме дистанційна освіта повинна продовжуватися в школах, якщо 1 вересня дітям заборонять йти до шкіл.

"Щодо першого вересня. Я розумію, що люди не хочуть дистанційної освіти... Єдине, що в мене є до всіх батьків просте запитання: а якщо 1 вересня заборонять дітям іти в школу, що робити? Взагалі нічого не робити? Тоді, може, все ж таки краще дистанційна освіта? Це хоч якийсь елемент доступу до знань", - сказав Бабак.​

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не виключив можливість продовження дистанційного навчання у наступному навчальному році.

РБК-Україна писало, що у Міносвіти заявляли, що всеукраїнська онлайн-школа буде продовжена з 1 вересня, але формат поки неузгоджений.

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Автор: Инна Собора